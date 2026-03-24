Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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24.03.2026 16:01:12
Revolut wächst rasant und profitabel
Die britische Neobank Revolut hat vergangenes Jahr weltweit nochmals 16 (!) Millionen neue Kunden gewonnen. Trotz dem rasanten Wachstum steigt der Gewinn auf ein Rekordhoch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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