Revolut Aktie

Revolut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0

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24.03.2026 16:01:12

Revolut wächst rasant und profitabel

Die britische Neobank Revolut hat vergangenes Jahr weltweit nochmals 16 (!) Millionen neue Kunden gewonnen. Trotz dem rasanten Wachstum steigt der Gewinn auf ein Rekordhoch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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