Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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11.08.2026 11:34:59
Revolut will 600 Stellen in Westeuropa schaffen
Fast acht Millionen neue Kunden aus der EU kamen allein vergangenes Jahr zu Revolut. Mit der neuen französischen Banklizenz soll das Geschäft weiter wachsen. Die Neobank plant rund 600 neue Jobs und einen grossen Sitz in Paris.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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