Revolution auf der Sana-Station: "Vielleicht macht eine Krankenschwester nur noch Homeoffice"

Für Stefanie Kemp ist klar: Die Zukunft des Krankenhauses ist digital, aber nicht papierlos. "Das papierlose Büro gibt es heute nicht und wird es auch in Zukunft nicht geben", sagt die Digitalisierungschefin der Sana Kliniken in der neuen Folge von "So techt Deutschland".