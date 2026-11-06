Revolution Medicines: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Revolution Medicines hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,90 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,610 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at