Revolution Medicines gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Revolution Medicines veröffentlichte am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,120 USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -5,950 USD. Im Vorjahr waren -3,580 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at