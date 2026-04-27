Medicines Aktie
WKN: 938858 / ISIN: US5846881051
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27.04.2026 17:00:00
Revolution Medicines Has a Market Cap of $29 Billion and Generates No Revenue. Here's Why Its Valuation May Not Be as Ridiculous as It Seems
If a stock has a market cap of nearly $30 billion, you would probably expect its business to be well developed, generating significant revenue, and likely profitable. But there's one stock trading at a valuation that not only isn't profitable but also isn't generating any revenue right now: Revolution Medicines (NASDAQ: RVMD).In the past 12 months, its shares have skyrocketed more than 250%. It's been a hot stock to own, even though, from a fundamental approach, it doesn't appear to have much to back up its hefty valuation. And while its valuation is incredibly high, it may not necessarily be all that ridiculous when you consider the long-term growth potential it possesses.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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