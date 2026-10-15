Revolution Medicines Aktie
WKN DE: A2PYWG / ISIN: US76155X1000
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15.10.2026 19:28:32
Revolution Medicines' Pancreatic Cancer Drug Gets Positive EU Review
(RTTNews) - Revolution Medicines (RVMD) on Thursday said the European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) has recommended marketing authorization for RASONQUE (daraxonrasib) to treat adults with metastatic pancreatic adenocarcinoma who have received at least one prior systemic therapy.
The positive opinion is based on the Phase 3 RASolute 302 trial, in which the oral drug reduced the risk of death by 60% compared with chemotherapy in the overall study population. Median overall survival was 13.2 months with RASONQUE, versus 6.7 months with chemotherapy.
The treatment also improved median progression-free survival to 7.2 months, compared with 3.6 months for chemotherapy.
If approved by the European Commission, RASONQUE would become the European Union's first broad RAS-targeted treatment for metastatic pancreatic cancer.
The CHMP recommendation follows an expedited review under the EMA's Cancer Medicines Pathfinder project. The drug received U.S. Food and Drug Administration approval on August 26, 2026.
Common adverse reactions included diarrhea, acneiform dermatitis, stomatitis, nausea, vomiting and fatigue.
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