Revolution Medicines präsentierte Quartalsergebnisse

Revolution Medicines hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Revolution Medicines hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,940 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at