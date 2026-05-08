Revolution Medicines: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Revolution Medicines hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at