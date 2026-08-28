Revolution Medicines Aktie

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WKN DE: A2PYWG / ISIN: US76155X1000

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28.08.2026 13:07:01

Revolution Medicines Won FDA Approval One Month After Filing. Analysts See $11.5 Billion in Peak Sales. Is the Stock Still a Buy After Skyrocketing More Than 5X?

Well, that sure was quick.Within weeks of submitting its promising daraxonrasib to the Food and Drug Administration (FDA), Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD) won full approval from the American regulator on Wednesday. That's lightning-quick for getting a green light in this country, and it brought significant attention to the company. It also, unsurprisingly, gave the biotech a meaty share price pop. Daraxonrasib, which has been brand-named Rasonque, is undoubtedly a high-potential drug. But has it propelled the company's stock into overvalued territory?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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