Revolutionäre ASIC-Miner-Technologie von Bitmanu verändert die Krypto-Landschaft

NEW YORK, June 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Krypto-Landschaft erlebt seit geraumer Zeit sensationelle Veränderungen in Form einer Reihe von ASIC-Minern des Herstellers Bitmanu. Viele Branchenkenner halten diese Mining-Rigs für ein technologisches Wunderwerk, das das Potenzial hat, die Art und Weise des Krypto-Minings in den kommenden Jahren zu verändern.



Das auffälligste Merkmal der Bitmanu-Miner ist ihre Hash-Rate, die jeder anderen jemals gebauten Mining-Hardware meilenweit voraus ist. Angetrieben von diesen Hash-Raten können die BM1-, BM2- und BM Pro-Miner von Bitmanu Bitcoin, Litecoin, Dash und Monero mit ungeahnter Effizienz minen.

Höchste Hash-Raten aller Zeiten

BM1: Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s



BM2: Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s



BM Pro: Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s



Trotz ihrer immensen Leistung bei der Verarbeitung von Transaktionen sind die Miner von Bitmanu äußerst energieeffizient. Der Stromverbrauch der BM1-, BM2- und BM Pro-Miner beträgt nur 650 W, 850 W bzw. 2200 W. Die geringen Stromkosten in Verbindung mit hohen Hash-Raten ermöglichen Bitmanu-Benutzern Gewinne, die von keinem anderen Produkt erreicht werden können.

Monatliche Gewinne:

BM1: Bitcoin 1300 USD, Litecoin 1800 USD, Dash 4800 USD, Monero 3600 USD



BM2: Bitcoin 2100 USD, Litecoin 2900 USD, Dash 8500 USD, Monero 6000 USD



BM Pro: Bitcoin 6600 USD, Litecoin 9000 USD, Dash 20.000 USD, Monero 22.000 USD



Bitmanu wird den Kryptomarkt auch langfristig beeinflussen, indem es ihn für normale Menschen ohne Krypto-Hintergrund öffnet. Um dies zu ermöglichen, hat das Unternehmen Plug-and-Play-Mining-Rigs entwickelt, die mühelos zu bedienen sind.

"Selbst wenn Sie keine Ahnung von Krypto haben, laden wir Sie ein, sich zu melden und Teil dieser florierenden Branche zu werden", so David Letoski, CMO von Bitmanu.

Um mehr über Bitmanu zu erfahren, besuchen Sie bitte https://bitmanu.com/

Über Bitmanu: Bitmanu ist ein prominentes Produktionsunternehmen, das von einem Team aus Investoren und renommierten Experten der Kryptowährungsbranche geleitet wird. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorteile der neuesten technologischen Innovationen für alle zugänglich zu machen. Bitmanu präsentiert stolz eine beeindruckende Reihe von Kryptowährungs-Minern, die außergewöhnliche Renditen mit bemerkenswerter Geschwindigkeit liefern.