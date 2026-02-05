Philips Aktie

Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

05.02.2026 08:12:42

Revolutionizing Radiology: Med 360° saves exams and reduces wait times with Philips

Med 360° implemented Philips Radiology Operations Command Center to revolutionize imaging services, saving up to 70% of exams from cancellation, reducing patient wait times and enhancing workflow efficiency with real-time remote support.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
Nachrichten zu Philips N.V.

Analysen zu Philips N.V.

04.02.26 Philips Overweight Barclays Capital
22.01.26 Philips Buy UBS AG
16.01.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Philips Buy UBS AG
13.01.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Philips N.V. 24,86 1,64% Philips N.V.
Philips Electronics N.V. (Spons. ADRS) 24,80 1,64% Philips Electronics N.V. (Spons. ADRS)

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

