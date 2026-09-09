09.09.2026 07:26:38

Revolutionsgarden: Schiffe in Straße von Hormus angegriffen

TEHERAN (dpa-AFX) - Die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) haben nach eigenen Angaben erneut mehrere Schiffe in der Region der Straße von Hormus angegriffen. In Vergeltung für US-Angriffe auf fünf iranische Tanker habe man Schiffe der USA sowie Öltanker und Frachter angegriffen, die gegen iranische Regeln zur Schifffahrt in der Meerenge verstoßen hätten, hieß es in einer Stellungnahme der IRGC. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.

In der Nacht auf Mittwoch war der Kampf zwischen den USA und dem Iran erneut eskaliert. Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff fünf iranische Rohöltanker und versenkte einen davon. Irans Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben zunächst mit "schweren Raketenangriffen" auf das mit den USA verbündete Königreich Jordanien. Laut der staatlichen jordanischen Nachrichtenagentur Petra fing die Armee 20 ballistische Raketen ab./mar/DP/jha

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