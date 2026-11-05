Revolve Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Revolve Group A hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,290 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 295,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 356,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at