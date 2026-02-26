Revolve Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Revolve Group A hat am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 324,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 293,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,860 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,23 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,48 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at