Revolve Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Revolve Group A hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 342,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 296,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at