Revolve Group A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Revolve Group A hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Revolve Group A 0,140 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Revolve Group A mit einem Umsatz von insgesamt 347,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,44 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at