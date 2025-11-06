Revolve Group A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Revolve Group A präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 295,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Revolve Group A einen Umsatz von 283,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at