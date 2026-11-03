Revvity, Inc. Profit Climbs In Q3

(RTTNews) - Revvity, Inc. (RVTY) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $62.299 million, or $0.56 per share. This compares with $46.652 million, or $0.40 per share, last year.

Excluding items, Revvity, Inc. reported adjusted earnings of $1.38 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.3% to $728.899 million from $698.949 million last year.

Revvity, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $62.299 Mln. vs. $46.652 Mln. last year. -EPS: $0.56 vs. $0.40 last year. -Revenue: $728.899 Mln vs. $698.949 Mln last year.

Non-GAAP EPS is from continuing operations. For the full year 2026, on a pro forma basis, the Company forecasts total revenue of approximately $2.86 billion, pro forma organic revenue growth of approximately 5%, and pro forma adjusted earnings per share of $5.40-$5.45