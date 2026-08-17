ReWalk Robotics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ReWalk Robotics hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

ReWalk Robotics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -6,960 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at