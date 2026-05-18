ReWalk Robotics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ReWalk Robotics hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6,70 USD. Im Vorjahresquartal hatten -5,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

ReWalk Robotics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at