20.03.2026 06:31:28

ReWalk Robotics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ReWalk Robotics hat am 18.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

ReWalk Robotics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -20,760 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat ReWalk Robotics 5,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 17,160 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -39,960 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ReWalk Robotics 22,03 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 25,66 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at

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