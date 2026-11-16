ReWalk Robotics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ReWalk Robotics hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 5,4 Millionen USD, gegenüber 6,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at