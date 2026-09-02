REX American Resources Aktie
WKN: 869089 / ISIN: US7616241052
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02.09.2026 13:50:37
REX American Resources Corporation Q2 Profit Rises
(RTTNews) - REX American Resources Corporation (REX) released earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $34.94 million, or $1.06 per share. This compares with $7.11 million, or $0.22 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.3% to $168.49 million from $158.56 million last year.
REX American Resources Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $34.94 Mln. vs. $7.11 Mln. last year. -EPS: $1.06 vs. $0.22 last year. -Revenue: $168.49 Mln vs. $158.56 Mln last year.
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