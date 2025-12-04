REX American Resources Aktie
REX American Resources Corporation Q3 Sales Increase
(RTTNews) - REX American Resources Corporation (REX) revealed earnings for third quarter of $23.41 million
The company's earnings came in at $23.41 million, or $0.71 per share. This compares with $24.50 million, or $0.69 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 0.4% to $175.63 million from $174.88 million last year.
REX American Resources Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $23.41 Mln. vs. $24.50 Mln. last year. -EPS: $0.71 vs. $0.69 last year. -Revenue: $175.63 Mln vs. $174.88 Mln last year.
