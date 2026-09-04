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04.09.2026 06:31:29
REX American Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher
REX American Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte REX American Resources einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,02 Prozent auf 186,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 158,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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