REX American Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

REX American Resources stellte am 28.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat REX American Resources 164,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 158,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at