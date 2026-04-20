Rex International Aktie
WKN DE: A1W30H / ISIN: SG2G04994999
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20.04.2026 13:13:01
Rex International executive director and chairman to retire amid restructuring
John Gerard Nicholas d’Abo retires on Apr 24; the company has a new CEO and has done away with the CTO roleWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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