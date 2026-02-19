Rex Resources: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rex Resources hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Rex Resources hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at