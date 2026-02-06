|
Rexford Industrial Realty verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Rexford Industrial Realty gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Rexford Industrial Realty 248,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 236,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,860 USD. Im letzten Jahr hatte Rexford Industrial Realty einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 1,00 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 932,74 Millionen USD erwirtschaftet worden.
