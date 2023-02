Rexford Industrial Realty: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rexford Industrial Realty hat am 09.02.2023 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,220 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 178,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,920 USD beziffert, während im Vorjahr 0,800 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 39,59 Prozent auf 630,58 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 451,73 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,913 USD und einen Umsatz von 628,23 Millionen USD beziffert.

Redaktion finanzen.at