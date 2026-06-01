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01.06.2026 06:31:29
Rexnord Electronics Controls: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rexnord Electronics Controls hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 3,58 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,810 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 339,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rexnord Electronics Controls 315,4 Millionen INR umgesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,71 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 4,06 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,22 Milliarden INR, während im Vorjahr 1,08 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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