Rexnord Electronics Controls präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rexnord Electronics Controls gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -1,25 INR. Ein Jahr zuvor waren 0,610 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 295,0 Millionen INR – ein Plus von 23,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rexnord Electronics Controls 238,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at