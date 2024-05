Rexnord Electronics Controls: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rexnord Electronics Controls hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rexnord Electronics Controls ein EPS von -0,350 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rexnord Electronics Controls in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 253,2 Millionen INR im Vergleich zu 231,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,66 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 5,69 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 962,85 Millionen INR, während im Vorjahr 883,22 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at