Rexnord Electronics Controls: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Rexnord Electronics Controls präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,19 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 265,9 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rexnord Electronics Controls 271,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at