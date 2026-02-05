Rexnord gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rexnord hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Rexnord mit einem Umsatz von insgesamt 407,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 370,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,85 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,15 USD gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Rexnord 1,70 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at