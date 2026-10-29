Rexnord gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rexnord veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,45 USD. Im letzten Jahr hatte Rexnord einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 495,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 455,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at