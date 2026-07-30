Rexnord gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rexnord hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 USD gegenüber 0,290 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 444,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 491,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at