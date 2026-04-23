Rexnord legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rexnord präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rexnord im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 433,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 388,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at