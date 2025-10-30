Rexnord präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rexnord gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,36 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Rexnord im vergangenen Quartal 455,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rexnord 410,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at