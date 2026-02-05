Reynolds Consumer Products: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Reynolds Consumer Products hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reynolds Consumer Products 0,580 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,03 Milliarden USD – ein Plus von 1,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reynolds Consumer Products 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,43 USD. Im letzten Jahr hatte Reynolds Consumer Products einen Gewinn von 1,67 USD je Aktie eingefahren.

Reynolds Consumer Products hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,72 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at