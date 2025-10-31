Reynolds Consumer Products hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Reynolds Consumer Products lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Reynolds Consumer Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 931,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 910,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

