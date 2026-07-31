Reynolds Consumer Products hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Reynolds Consumer Products hat am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 944,0 Millionen USD gegenüber 938,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at