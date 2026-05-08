Reynolds Consumer Products vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Reynolds Consumer Products hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,28 USD. Im letzten Jahr hatte Reynolds Consumer Products einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 877,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reynolds Consumer Products einen Umsatz von 818,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at