Reynolds Consumer Products zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Reynolds Consumer Products hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 944,0 Millionen USD – ein Plus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reynolds Consumer Products 931,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at