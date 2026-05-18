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18.05.2026 06:31:29
REYON PHARMACEUTICAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
REYON PHARMACEUTICAL lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 585,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 12,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,05 Milliarden KRW – eine Minderung von 1,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,76 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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