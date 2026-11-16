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16.11.2026 06:31:29
REYON PHARMACEUTICAL legte Quartalsergebnis vor
REYON PHARMACEUTICAL hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 660,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das REYON PHARMACEUTICAL ein Ergebnis je Aktie von -211,000 KRW vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34,04 Milliarden KRW – eine Minderung von 9,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,58 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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