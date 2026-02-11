REYON PHARMACEUTICAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

REYON PHARMACEUTICAL präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

REYON PHARMACEUTICAL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 701,20 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 138,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,90 Milliarden KRW – eine Minderung von 9,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,31 Milliarden KRW eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1604,660 KRW. Im Vorjahr waren 226,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 145,93 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 148,30 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at