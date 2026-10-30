Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,86 TRY gegenüber 0,190 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,02 Milliarden TRY – das entspricht einem Minus von 7,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden TRY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at