Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 TRY, nach 0,400 TRY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi 1,10 Milliarden TRY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 799,8 Millionen TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at